Son dakika: Altın fiyatları yükselişe geçti (17 Şubat 2022 Perşembe)
Son dakika haberi: Altın fiyatları, yatırımcıların Ukrayna’dan kaynaklanan belirsizliklere odaklanmasıyla yeniden yükselişe geçti.
Altın fiyatları, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili yarattığı jeopolitik belirsizliklerle bu hafta inişli çıkışlı bir seyir izledi. Salı günü 8 ayın zirvesinden gerileyen değerli metal, bugün yeniden yükselişe geçti.
Gram altın geçen hafta çoğunlukla 800 TL’nin sınırında işlem görürken cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 810 TL’ye kadar yükselmişti. Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, bugün 819 TL seviyesinde işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 334 TL'den alıcı bulurken, bin 353 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 676 TL'den alınırken, 2 bin 706 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 334 TL'den alınırken, 5 bin 391 TL'den satılmaya başladı.
GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA
Yurt içinde ise TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararının beklendiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade etti.
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