Piyasalarda hafta ortası: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (18 Mayıs 2022)

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 08:57

Dolar/TL'de kısa vadede aralık benzeri sıçrama piyasalardaki ana beklenti değil. Ancak ay başından beri TL'de dolar karşısında yaşanan yüzde 7.5 değer kaybının devamına kamunun izin verip vermeyeceği piyasalardaki ana gündem maddesi konumunda. Dolar/TL 2 hafta önceye kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemişti. Daha sonra aralıksız 9 günlük yükseliş yaşanırken kur bu sabah itibarıyla en yüksek 15.94 seviyesine kadar yükseldi.

Piyasalarda yeni dış döviz kaynağı, kısa vadeli yüksek getirili bir bono, enflasyona endeksli tahvil gibi adımlarla dövize olan talebin düşürülüp düşürülemeyeceği ya da bu yöntemlerle kamuya yeni döviz kaynağı sağlanıp sağlanamayacağı takip ediliyor.

"ENERJİ İTHALATI İÇİN DE YÜKSEK BİR DÖVİZ İHTİYACI VAR"

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dolar/TL'de 15 üzerinde bireysel talep görmeye başladık yabancılar ise çok aktif değil piyasada. Kurumların döviz talebi ise çok yüksek. Döviz arzı ise sadece kamudan yapılıyor. Enerji ithalatı için de yüksek bir döviz ihtiyacı var" dedi ve ekledi:

"Bu tablonun ötesinde küresel dolar talebi de çok yüksek, tedarik zincirleri sorunlu. Dış şartlar da Türkiye lehine değil. Dolayısıyla dolar/TL'nin 15 altında kalması imkansızdı. Şimdi yeni politika seti içinde dolar/TL'nin hangi bantta kalacağını ve bu yeni bandın ne kadar sürdürülebilir olduğunu görmeye çalışıyoruz. Yeni enstrümanlarla bunun nasıl destekleneceği önemli."

Dolar/TL 15.9562 seviyesinde işlem gördü. Euro ise 16.7794 seviyesinde işlem görüyor.

Bankacılar mevcut kur politikasının Merkez Bankası'nın negatif rezervleri ile sürdürülebilirliğini sağlamak için TL'nin dolar karşısındaki değer kaybını bir "gereklilik" olarak görüyorlar. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) dolar/TL'nin 16.5 seviyesinde işlem görmesi gerektiğini belirtiyor.

TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40'ını ve KKM uygulmasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri aynı oranda artmıyor.

TCMB RESMİ OLARAK KURDAKİ MÜDAHALELERİ KABUL ETMİYOR

Aradaki fark kurda hükümetin tanımıyla "istikrar" için kullanılıyor. TCMB resmi olarak kurdaki müdahalelerini kabul etmezken hareketleri dalgalı kur rejimi olarak nitelendiriyor.

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler bu hafta 718 puanı aşarak Refinitiv verilerine göre 2008'den bu yana rekor seviyeye çıktı. CDS dün günü 699/709 seviyesinden tamamladı.

Türkiye'ye ait varlıkların taşıdığı risk hakkında gösterge olan CDS'teki belirgin yükseliş Hazine'nin dolar borçlanma maliyetlerini yükseltirken, bankacılar maliyetlerin çift haneye yaklaştığına dikkat çektiler.

Ayrıca Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermeyeceğini söylemesinin ardından batı ile ilişkiler de takip edilen gelişmelere dahil oldu.