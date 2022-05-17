Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 30 milyon 234 bin 700 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 72 milyon 989 bin 478 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 903 lira 55 kuruş olarak belirlendi.
Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 147 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 260 lira 66 kuruş, satış fiyatı 11 bin 546 lira 44 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 120 milyon 186 bin 951 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 34 bin 964 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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