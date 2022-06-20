Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
BIST 100 endeksi, güne 15,62 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.548,95 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.531,96, en yüksek ise 2.555,10 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artışla 2.535,26 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,93 puan değer kazandı.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 1,22 ve teknoloji endeksi yüzde 0,68 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, SASA Polyester, Tüpraş ve Şişecam oldu.
ALTININ ONSU 1.840 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,25, bileşik getirisi yüzde 25,72 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2250 ve dolar/yen paritesi 134,8 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 17,3290 liradan, Euro18,2520 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.840 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 111,2 dolardan işlem görüyor.
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