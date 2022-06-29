Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

29 Haziran 2022 Çarşamba, 13:18

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0.85 azalışla 2.468,98 puana indi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,26 puan değer kaybetti.

Dün 2.490,24 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2.34 puan ve yüzde 0.09 değer kazanarak 2.492.58 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.446.90, en yüksek ise 2.494.28 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yatay seyrederken, mali endeks yüzde 0.72, hizmetler endeksi yüzde 0.75 ve sanayi endeksi yüzde 0.94 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükseldi, 77'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Aselsan ve Sabancı Holding oldu.

ALTININ ONSU 1.815 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1.0510, sterlin/dolar paritesi 1.2160 ve dolar/yen paritesi 136.5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16.7070 liradan, Euro 17.5600 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0.3 azalışla 1.815 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 113.7 dolardan işlem görüyor.