Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükselip 12'si değer kaybederken İstanbul serbest piyasada dolar 17.7530 liradan, Euro 18ç0310 liradan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0.96 artışla 2.535.43 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24.06 puan değer kazandı.
Dün 2.511,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13.11 puan ve yüzde 0.52 değer kazanarak 2.524.49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.524.49, en yüksek ise 2.542.04 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1.33 , teknoloji endeksi yüzde 0.62, hizmetler endeksi yüzde 0.58 ve sanayi endeksi yüzde 0.83 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükseldi, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Odaş Elektrik, Sabancı Holding, Tüpraş oldu.
ALTININ ONSU 1.724,2 DOLAR SEVİYESİNDE
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1.0160, sterlin/dolar paritesi 1.1950 ve dolar/yen paritesi 137.4 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 17.7530 liradan, Euro 18.0310 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0.3 artışla 1.724,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0.8 azalışla 99.4 dolardan işlem görüyor.
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