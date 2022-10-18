Altında dolar etkisi: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (18 Ekim 2022)
Altın, zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil getirilerinin küresel ekonominin resesyona gireceğine dair endişeleri artırmasıyla yükseldi. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 990 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altın, doların zayıflaması ve İngiltere'de yeni Maliye Bakanı Hunt'ın vergi indirimini içeren programın önemli bir bölümünden vazgeçileceğinin işaretlerini vermesiyle değer kazandı.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 986 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 990 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.630 lira, Cumhuriyet altını da 6.630 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 1.656 dolardan işlem görüyor.
DALGALANMALAR SÜRECEK
Enflasyon ve resesyon endişelerine ilişkin risklerin gündemdeki yerini korumasıyla varlık fiyatlarındaki dalgalanmaların sürebileceğine işaret eden analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da Zew endekslerinin öne çıktığını bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.620 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
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