Euro dolar paritesinde sınırlı düşüş: Euro ne kadar oldu? (31 Ekim 2022)
Euro’da dikkat çeken dalgalanmalar sürüyor. Euro/dolar paritesi 0.9770 ile sınırlı seviyede düşüşe geçti.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) üst üste iki toplantıda 75'er baz puanlık faiz artışı kararı alırken, bankanın şahin yöneticilerinden Klaas Knot'a göre bir sonraki toplantıda da 75 baz puanlık artış masada.
AMB Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot, Pazar günü ülkesi Hollanda'da bir televizyon kanalına verdiği söyleşide AMB'nin bir sonraki hamlesinin 50 ile 75 baz puan arasında bir artış olabileceğini söyledi.
Knot, bir sonraki toplantıda da önemli düzeyde bir adım atacaklarını belirtti. Knot, AMB'nin enflasyonla mücadelesi konusunda "Henüz devre arasına bile gelmedik" ifadelerini kullandı.
Knot AMB'nin önümüzdeki yılda da para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceği mesajını verdi.
EURO/DOLAR PARİTESİNDE DÜŞÜŞ
Güne 0,9958 ile başlayan Euro/Dolar, saat 09:26 itibarıyla yüzde 0,22 azalışla 0,9943'dan işlem görüyor. Dün en düşük 0,9927, en yüksek 0,9999 seviyelerini gören Euro/Dolar, günü 0,9967 seviyesinde kapattı. Euro/Dolar paritesi 13.10.2022 tarihinde 0,9632 ile son bir ayın en düşük, 27.10.2022 tarihinde ise 1,0094 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
EURO NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada18.5120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,5140 lira olarak belirlendi.
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