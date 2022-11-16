Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

16 Kasım 2022 Çarşamba, 13:21

Dün 4.657,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 45,29 puan ve yüzde 0,97 değer kazanarak 4.702,30 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.676,81, en yüksek ise 4.776,05 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,05, hizmetler endeksi yüzde 0,11 ve sanayi endeksi yüzde 2,58 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,72 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükseldi, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik oldu.

ONS ALTIN NE KADAR?

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,70, bileşik getirisi yüzde 13,10 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,1900 ve dolar/yen paritesi 139,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6130 liradan, Euro 19,3960 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.783 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 yükselişle 93,6 dolardan işlem görüyor.