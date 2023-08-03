Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

Yayınlanma: 03.08.2023 - 13:50

Güncelleme: 03.08.2023 - 13:50

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,21 artışla 7.346,30 puandan tamamladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,85 puan değer kazandı.

Dün 7.258,54 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 37,46 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak 7.296,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.296,00 en yüksek ise 7.365,61 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 1,71 ve sanayi endeksi yüzde 1,21 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77'si yükselirken, 22'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Kontrolmatik Teknoloji, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve ASELSAN oldu.

ALTININ ONSU 1.937 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 142,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9870 liradan, avro 29,4790 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 yükselişle 1.937 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 82,9 dolardan işlem görüyor.