Dolar ve Euro ne kadar oldu? 3 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 03.08.2023 - 09:28

Güncelleme: 03.08.2023 - 09:28

Dolar/TL’nin bugün açıklanacak enflasyon verilerinde sekiz aylık aranın ardından tekrar yükselişin başlaması bekleniyor.

Reuters anketinde, açıklanacak Temmuz enflasyonunun, seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla aylık yüzde 9.1 artması, yıllık bazda ise sekiz aylık düşüşün ardından yeniden yükselerek yüzde 47.3'e çıkması bekleniyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükselen enflasyona rağmen düşük faiz çağrılarının ardından TCMB'nin 2021 sonunda indirimlere başlaması kur krizine yol açmış, bunun sonucunda geçen sene Ekim ayında yıllık TÜFE 24 yılın zirvesi olan yüzde 85.51'e ulaşmıştı. Sonrasında ise hem baz etkisi hem de yıl ortasına kadar TL'deki değer kaybının sınırlı kalması sebebiyle sekiz aydır düşüş göstermişti.

Geçen hafta açıklanan enflasyon raporunda ise Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltti.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL gün içerisinde zirvesini yeniledi. Gün içinde en yüksek 27.44 seviyesine çıkan dolar, saat 09.24 itibariyle 26.96’dan işlem görüyor.

Euro ise aynı dakikalarda 29.52 seviyesinde.

İç veri gündeminde bugün ayrıca TCMB haftalık verilerinin yanı sıra, Temmuz ayı dış ticaret verileri de izlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık edecek.

YURTDIŞI PİYASALAR

Asya borsaları, Fitch'in ABD'nin kredi notunu düşürme kararının ardından devam eden satışlarla baskı altında kalırken yatırımcılar İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) bugün açıklayacağı faiz kararı ile Apple ve Amazon'un bilançolarını bekliyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi .MIAPJ0000PUS yüzde 0.36 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi .N225 yüzde 1.35 düşüş kaydetti.

Dolar, ABD'nin kredi notunun düşürülmesi kararının yatırımcılar üzerindeki etkisinin azalması ve güçlü gelen özel sektör işe alım verilerinin desteğiyle dört haftanın zirve seviyesine yakın seyrederken, altın fiyatları ise üç haftanın dip seviyesine geriledi.