Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (7 Temmuz 2022)

07 Temmuz 2022 Perşembe, 09:29

Piyasalarda bugün TCMB haftalık verileri takip edilecek rezervlerde anlamlı değişim beklenmiyor. Bankacılar öncü verilerden, lokallerin büyük bölümü kurumsal kaynaklı 3.5 milyar dolar civarında döviz tevdiat düşüşü hesaplıyorlar.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı Mart'tan beri en büyük günlük kaybını yüzde10 ile bu hafta yaşadıktan sonra 100 doların hemen üzerinde işlem görüyor.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre brent petrolünde 10 dolarlık artış/düşüş Türkiye'nin yıllık enerji ithalatına 4.5-6 milyar dolar yükseltici/düşürücü etki yapıyor. Petrol fiyatlarındaki küresel resesyon kaynaklı düşüşün kalıcı olup olmayacağı Türkiye'nin geçen yıl 50 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki dönemde hangi seviyede oluşacağının hesaplanması için izleniyor.

Enerji faturası, mevcut politikada döviz dengesi üzerinde belirleyici olduğu için takip ediliyor.

Euro bugün serbest piyasada 17,61 liradan alınıyor. Satış fiyatı ise 17,61 lira olarak belirlendi.



