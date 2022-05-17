Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (17 Mayıs Salı)
Dolarda tarihi zirveye 2 lira 40 kuruş kaldı. İstanbul serbest piyasada dolar 15.88 liraya, Euro ise 16.62 liraya yükseldi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Aralık 2021’deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş ve yeni ekonomik modeli açıklamıştı. Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin 10 maddelik tedbirleri kamuoyu ile paylaşmasının ardından dolar ve Euro kuru zirve seviyesinden hızla düşmüştü.
20 Aralık’ta 18.307 liraya kadar yükselen dolar, sert bir düşüşle 12 liranın altına, 20 lira seviyesini aşan Euro da 13.50’nin altına inmişti. Kur Korumalı Mevduat Hesabı (KKM), yurtdışında yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurtdışındaki şirketlerinin tasarruflarını Türkiye'deki bankalarda değerlendirmelerini sağlayan Yuvam Hesabı gibi döviz temini için atılan adımlar da yeterli olmadı.
Ayrıca aralık ayı içinde gerçekleşen ve kamuoyuna açıklanan toplam beş döviz satış müdahalesinde yapılan toplam satışın maliyeti ise en az 9 milyar dolar civarında olmuştu. Bu adımların ardından 5 ay geçmeden dolar yeniden 15.8845 seviyesine kadar tırmandı. Müdahale edilen seviyeye ise geçen süre zarfında dolardaki artışla sadece 2 lira 40 kuruş kaldı.
Dolar yapılan müdahalelere rağmen yüzde 32’nin üzerinde değer kazandı.
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