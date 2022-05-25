Piyasalarda hafta ortası: Sterlin ne kadar oldu? (25 Mayıs 2022)
Dolardan ve Euro'dan sonra sterlinin de ne kadar olduğu 25 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde yurttaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte sterlinde son durum...
Sterlin yükseliyor. Hafta ortasında en çok aranan cümle "sterlin neden yükseliyor, sterlin yükselmeye devam eder mi ?" soruları oldu.
Sterlin önceki kapanışı 20.2926 TL'den yaparken sabah saatlerinde 20,3029 TL'den işlem görüyor.
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