Piyasalarda hafta ortası: Sterlin ne kadar oldu? (25 Mayıs 2022)

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:29

Sterlin yükseliyor. Hafta ortasında en çok aranan cümle "sterlin neden yükseliyor, sterlin yükselmeye devam eder mi ?" soruları oldu.



Sterlin önceki kapanışı 20.2926 TL'den yaparken sabah saatlerinde 20,3029 TL'den işlem görüyor.

