Piyasalarda hafta ortası: Euro ne kadar oldu? (25 Mayıs 2022)
TL'de değer kaybı sürüyor. Euro bu sabah 17.20 bandının üzerinde iken, dolar da 16 lirayı aştı.
Euro yükseliyor. Haftanın ortasında en çok aranan cümle "Euro neden yükseliyor, Euro yükselmeye devam eder mi ve Euro 20 lira olur mu?" soruları oldu.
Önceki kapanışını 17,2953 TL'den yapan Euro, gün içi en düşük 17,2369 TL 'yi görürken en yüksek ise 17,3555 TL'yi gördü.
Euro/TL ise 25 Mayıs çarşamba günü ise 17,2857 lira alış fiyatı, 17,3707 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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