Piyasalarda haftanın ilk günü: Sterlin ne kadar oldu? (30 Mayıs 2022)
TL'nin değer kaybının açıkça görüldüğü döviz kurlarının TL karşısındaki yükselişi sürüyor. Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yurttaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte sterlinde son durum...
Sterlinde son durum. Haftanın son günü en çok aranan cümle "sterlin neden yükseliyor, sterlin yükselmeye devam eder mi ?" soruları oldu.
Piyasalarda orta ve uzun vadede döviz dengesinin azalan rezervlerle nasıl sağlanacağı sorgulanmaya devam edilirken bugün iç piyasada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Türkiye Bankalar Birliği programı takip edilecek.
TCMB enflasyondaki keskin yükseliş ve TL'de son dönemde artan değer kaybına rağmen geçen hafta para politikasında değişiklik yapmazken piyasa enflasyondaki yükselişin devamına kesin gözüyle bakıyor.
Piyasalarda yaratacağı risklere rağmen 140 milyar dolara yakın bireysel döviz birikiminin kamuya kazandırılmasını amaçladığı tahmin edilen enflasyona endeksli Hazine tahvilinin devreye alınıp alınmayacağı, alınması halinde de zamanlaması izleniyor.
Öte yandan TCMB'nin geçen hafta devreye alacağını belirttiği teminat ve likidite politika adımları ile kredilerde ilave makro tedbirler de takip edilen diğer gündemler arasında.
30 Mayıs 2022 bugün 1 sterlin kuru 20,69 TL'dir. 1 sterlin alış fiyatı 20,70 TL iken, 1 sterlin satış fiyatı 20,74 TL'dir.
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