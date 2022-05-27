Piyasalarda haftanın son günü: Sterlin ne kadar oldu? (27 Mayıs 2022)

27 Mayıs 2022 Cuma, 09:35

Sterlinde son durum. Haftanın son günü en çok aranan cümle "sterlin neden yükseliyor, sterlin yükselmeye devam eder mi ?" soruları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.

Yıllık enflasyonun yüzde 69.97'ye yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesi ardından TCMB, geçen ay olduğu gibi bu ay da politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Sterlin önceki kapanışı 20.6724 TL'den yaparken sabah saatlerinde 20,6807 TL'den işlem görüyor.