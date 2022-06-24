Piyasalarda haftanın son günü: Dolar ne kadar oldu? (24 Haziran 2022)

24 Haziran 2022 Cuma, 09:25

Nisan ortasından bu yana değer kaybı hızlanan TL, son 10 gündür 17.30 seviyesi etrafında dar bantta seyrediyor.

Bugün yurtiçinde TCMB'nin 10.00'da açıklayacağı mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisi ve reel kesim güven endeksi izlenecek.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin saat 10.30'da başlaması beklenen programı da takip edilecek.

TCMB dün politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 14'te tutarken, bundan sonra para politikasının izleyeceği seyir hakkında yönlendirmede bulunmadı. Merkez Bankası gerekmesi halinde sadece makroihtiyati tedbirleri uygulamaya alacağını belirtti.

Türkiye ekonomisinde enerji ithalatı başta olmak üzere artan döviz ihtiyacının nasıl karşılanacağı ve TL'nin negatif reel getiri verdiği mevcut kur ile ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği piyasalarda sorgulanmaya devam ediliyor.

Bu bağlamda Nebati'nin bugün yapacağı konuşma da izlenecek.

TCMB'nin döviz rezervlerindeki gerileme devam ederken, enerji ithalatının turizm gelirlerinden daha hızlı artması beklendiği için Türkiye'nin sağlayacağı yeni döviz kaynakları yakından izleniyor.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri dün yayımlanan verilere göre 771 milyon dolar düşüşle 20 yılın yeni dip seviyesi olan 7.38 milyar dolara indi. Rezervler nisan ortasından bu yana neredeyse aralıksız düşüş kaydetti.

CDS'LERDE SINIRLI YÜKSELİŞ

TL geçen yıl yüzde 44 değer kaybettikten sonra büyük bölümü nisandan sonra olmak üzere yıl başından bu yana yüzde 24 daha değer kaybetti.

Bu hafta illikit piyasada 17.5425'e kadar yükselerek 20 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyeyi gören dolar/TL 09.00'da 17.3500/17.3685 seviyesindeydi.

Türkiye'nin geçen hafta 840 baz puanı (bp) aşarak rekor kıran beş yıllık CDS'leri sonra son iki günkü düşüşün ardından sınırlı yükseldi. CDS dün gerileyerek günü 791/807 seviyesinden tamamladı.

Uluslararası piyasalara bakıldığında Asya borsaları, küresel resesyon endişeleri ve Fed'den agresif faiz artırımı beklentilerinin zayıflattığı risk iştahıyla dalgalı seyir izlerken emtia fiyatları da geriledi.

EKONOMİK BÜYÜMENİN YAVAŞLAYACAĞI ENDİŞESİ

Dolar ise küresel resesyon endişelerinin Hazine tahvil getirilerini neredeyse iki haftanın dip seviyesine çekmesiyle geriledi. Dolar bu seviyelerden kapanması halinde üst üste dördüncü günü de kayıpla kapatacak.

Uluslararası piyasalara bakıldığında hisse senetleri, yatırımcıların merkez bankalarının enflasyonu dizginleyebileceği beklentisinin artmasıyla haftalık bazda bu ayın ilk yükselişini kaydetmeye hazırlanırken ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişesi emtia fiyatlarını aşağı çekti.

Metaller ve petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselen küresel enflasyonun yarattığı endişeleri hafifletti. Yakın dönemde enflasyonun yükselişini sürdüreceği endişeleriyle gerileyen küresel hisse senedi piyasaları bu sayede kısmen toparlandı. MSCI dünya borsaları endeksi haftalık bazda yüzde 2 yükseldi.