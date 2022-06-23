Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Haziran ile biten haftada 1 milyar 485 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Haziran ile biten haftada 1 milyar 485 milyon dolar azalarak, 101 milyar 28 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 339 milyon dolarlık azalışla 60 milyar 788 milyon dolardan 59 milyar 449 milyon dolara indi.
Altın rezervleri ise 17 Haziran haftasında 145 milyon dolar azalarak 41 milyar 725 milyon dolardan 41 milyar 580 milyon dolara indi.
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