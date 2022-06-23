Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolarda son durum
Dolar kuru ve altın piyasasının gözü kulağı 'Merkez' Bankası'nın haziran ayı faiz toplantısındaydı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Faiz kararının ardından Dolar/TL'de yaklaşık 10 gündür işlem gördüğü 17.30 etrafındaki bandı kırıp kırmayacağı takip ediliyor.
Küresel faiz artışları ve Mayıs ayında yüzde 73'ü aşan enflasyonun gelecek aylarda yükselişini sürdürmesinin beklenmesine rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü toplantısında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı.
Geçen yıl gevşeme döngüsünün tetiklediği kur krizi TL'nin 2021'de dolar karşısındaki kayıplarını yüzde 44 seviyesine taşımış, bu da artan ithalat fiyatları sebebiyle enflasyonu körüklemişti
10 gündür bantta işlem gören dolar/TL, finansal piyasalardaki küresel gelişmelerin de öncülüğünde, dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti.
FAİZ KARARININ ARDINDAN DOLARDA SON DURUM
Bu hafta illikit piyasada 17.5425'e kadar yükselerek 20 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyeyi gören dolar/TL 08.50'de 17.3400/17.3595 seviyesindeydi.
Faiz kararının hemen öncesinde ise yine 17.35 seviyelerinde olan dolar kararın ardından 17.36 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar gün içinde en yüksek 17.3738 seviyesini gördü.
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