Piyasalarda son durum: Altın ne kadar oldu? (13 Nisan 2022 Çarşamba)

13 Nisan 2022 Çarşamba, 11:00

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 922,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 924 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.516 lira, Cumhuriyet altını da 6.190 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste 6'ıncı güne taşıyan altının ons fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1.971,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de yüzde 8,5 ile 1981'den bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydeden Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha da şahinleştirebileceği endişesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini söylemesinin ardından emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Fed yetkililerinin şahin tonlu açıklamalarına devam ettiğini ifade eden analistler, yarın gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 1.990 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.