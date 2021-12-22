Piyasalarda son durum: Altın ne kadar oldu? (22 Aralık 2021)

Altın fiyatları, aşağı yönlü hareketin etkisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi takvimine dair belirsizliklerle geriledi.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2021 Çarşamba, 10:32
Piyasalarda son durum: Altın ne kadar oldu? (22 Aralık 2021)
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Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ın devreye girmesi ile birlikte döviz kurlarında yaşanan düşüş altın fiyatlarına da yansıdı.

Haftaya dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle 1.000 TL'nin üzerinde başlayamıştı. 

Gram altının bugün 707 TL civarında satışı yapılıyor. 

Çeyrek altın 1.182 lira, Cumhuriyet altını da 4.821 liradan satılıyor.



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