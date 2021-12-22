Piyasalarda son durum: Altın ne kadar oldu? (22 Aralık 2021)
Altın fiyatları, aşağı yönlü hareketin etkisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi takvimine dair belirsizliklerle geriledi.
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ın devreye girmesi ile birlikte döviz kurlarında yaşanan düşüş altın fiyatlarına da yansıdı.
Haftaya dolar/TL’deki yükselişin etkisiyle 1.000 TL'nin üzerinde başlayamıştı.
Gram altının bugün 707 TL civarında satışı yapılıyor.
Çeyrek altın 1.182 lira, Cumhuriyet altını da 4.821 liradan satılıyor.
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