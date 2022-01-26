Piyasalarda son durum: Altın ne kadar oldu? (26 Ocak 2022 Çarşamba)

26 Ocak 2022 Çarşamba, 10:57

Dün altının ons fiyatındaki yükselişin dolar kurundaki düşüşle dengelenmesiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 800,7 lira ile önceki kapanışın hemen altından tamamladı.

Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,15 artışla 801,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.315 lira, Cumhuriyet altını da 5.374 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,3'lük yükselişle 1.848 dolardan kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.

FED KARARI BEKLENİYOR

Analistler, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak kararları öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Fed'in para politikasına dair sözle yönlendirmeleri açısından kritik önem taşıyan toplantıya ilişkin karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında, faiz artırımı ve bilanço küçültülmesi sürecine dair verilecek mesajların takip edileceğini aktaran analistler, bugün ayrıca ABD'de toptan eşya ve perakende stokları ile yeni konut satışlarının izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.850 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.875 doların direnç, olası düşüşlerde ise 1.830 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.