Duvar delerek kuyumcu soygunu: 1,5 milyon liralık altın çaldılar

Yüzlerinde maske olan şüpheliler, yaklaşık 1,5 milyon liralık altını alıp kaçtı. Sabah iş yerine gelen İdiz, hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, parmak izi çalışması yaptı, hem dükkandaki hem de bölgedeki diğer iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.