Duvar delerek kuyumcu soygunu: 1,5 milyon liralık altın çaldılar
Yüzlerinde maske olan şüpheliler, yaklaşık 1,5 milyon liralık altını alıp kaçtı. Sabah iş yerine gelen İdiz, hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, parmak izi çalışması yaptı, hem dükkandaki hem de bölgedeki diğer iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
4 şüphelinin önce kendi dükkanına ardından da tuvalet duvarını balyozla kırıp kuyumcu dükkanına girdiklerini belirten Çelik, "Sabah erken saatlerde bizim dükkana girmişler. Buradan tuvalet kısmına giriyorlar. Tuvaletteki duvarı balyozla kırıp kuyumcuya ulaşıyorlar. İçeri 4 kişi giriyor, birisi gelip ayakkabı kartonu ile kamerayı kapatıyor. Komşumuzun zararı fazla. İnşallah hırsızlar bir an önce bulunur” diye konuştu.
Polis, eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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