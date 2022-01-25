Son dakika | Bitcoin'de yukarı yönlü hareket başladı
Son dakika haberi | Bitcoin haftaya Nasdaq ve küresel piyasaların genelinde yaşanan sert düşüşle başladıktan sonra Nasdaq’ın günü hafif pozitife dönerek kapatmasıyla yükselişe geçti.
Bitcoin 20 Ocak'ta 43 bin doların üzerine çıkmasının ardından gelen satışlarla dün 33 bin 180 dolara kadar geriledi ve 6 ayın en düşük seviyesini gördü.
Sert düşüşün ardından Bitcoin, piyasaların genelinde yaşanan toparlanmadan destek bularak 36 bin doların üzerini gördü. Gün içerisinde bu tepki alımlarıyla gelen yükselişin ne kadar kalıcı olduğu takip edilecek.
RUSYA-UKRAYNA KRİZİ VE FED BASKISI
Analistler, kripto para piyasalarındaki satış baskısında Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim ile Fed'in para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri harekatında bölgede artan gerilime karşı NATO, Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve gemileri gönderileceğini açıkladı. Jeopolitik risklere ilişkin kaygıların artmasıyla piyasalardaki oynaklıkla birlikte satışlar da yoğunlaştı.
PİYASALARIN ODAĞINDA
Öte yandan merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri, yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam etti. Analistler, Fed'in çarşamba günü sona erecek yılın ilk toplantısından çıkacak faiz kararı ve bankanın karar metninde vereceği mesajların piyasaların odağında olduğunu belirtti.
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