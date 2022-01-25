Son dakika | Bitcoin'de yukarı yönlü hareket başladı

25 Ocak 2022 Salı, 10:03

Bitcoin 20 Ocak'ta 43 bin doların üzerine çıkmasının ardından gelen satışlarla dün 33 bin 180 dolara kadar geriledi ve 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Sert düşüşün ardından Bitcoin, piyasaların genelinde yaşanan toparlanmadan destek bularak 36 bin doların üzerini gördü. Gün içerisinde bu tepki alımlarıyla gelen yükselişin ne kadar kalıcı olduğu takip edilecek.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ VE FED BASKISI

Analistler, kripto para piyasalarındaki satış baskısında Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim ile Fed'in para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri harekatında bölgede artan gerilime karşı NATO, Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve gemileri gönderileceğini açıkladı. Jeopolitik risklere ilişkin kaygıların artmasıyla piyasalardaki oynaklıkla birlikte satışlar da yoğunlaştı.

PİYASALARIN ODAĞINDA

Öte yandan merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri, yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam etti. Analistler, Fed'in çarşamba günü sona erecek yılın ilk toplantısından çıkacak faiz kararı ve bankanın karar metninde vereceği mesajların piyasaların odağında olduğunu belirtti.