Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (14 Ocak 2022 Cuma)
İstanbul serbest piyasada dolar 13,5320 liradan, euro 15,5310 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,5300 liradan alınan dolar 13,5320 liradan satılıyor. 15,5290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,5310 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5920 lira, euronun satış fiyatı ise 15,6100 lira olmuştu.
MAYIS AYINA DİKKAT!
Ekonomistler enflasyonun Mayıs ayına kadar yüzde 50'ye yükselebileceği uyarısında bulunurlarken, bu durum TL'nin zaten negatifte olan getirisinin iyice düşmesine yol açacak.
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