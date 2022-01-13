Pandora belgelerinde çıkmıştı: Nureddin Nebati Rönesans'ın gönderdiği milyonlarca doları açıklayamadı

13 Ocak 2022 Perşembe, 09:24

Türkiye’den de 220 ismin yer aldığı Pandora Belgeleri’nde, iktidarın gözde şirketleri arasında yer alan Rönesans Holding’in, düşük vergili ya da hiç vergi almayan ülkelere 210 milyon dolar gönderdiği bilgisi yer aldı. Belgelerde ayrıca beş yıl içinde kamudan 16 milyar TL’lik ihale alan Rönesans Holding’in 105 milyon doları “tespit edilemeyen bir hesaba” bağış olarak gönderdiği de ifade edildi. Ancak bağışın adresi raporda yer almadı.

HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Panama Belgeleri’nde yer alan iddiaları, Meclis gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi sunan Öcalan, bağış bilgisinin doğru olup olmadığını ve alıcı adresi sordu.

NEBATİ YALANLAYAMADI

BirGün'ün haberine göre, HDP’li vekile yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 105 milyon dolarlık bağışı yalanlamadı, alıcı kaynağı açıklamanın ise suç olacağını öne sürdü. Mevzuat hükümlerini anımsatan Bakan Nebati, Öcalan’a gönderdiği yanıtta, “Müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerin kanunen yetkili kılınmış merciler dışındaki kişilere açıklanması yasaklanmış, söz konusu yasağa aykırılık ise Kanunda suç olarak düzenlenmiştir” demekle yetindi.