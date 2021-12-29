Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (29 Aralık 2021)
Dolar/TL'de sabah saatleri itibarıyla sert yükseliş gerçekleşti. Güne 11,78’den başlayan kur, saat 09:04’te ani bir yükselişle 12,88’i gördü.
Dolar/TL, geçen hafta TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (TCMB) destekleri açıklaması ile aynı anda başlayan kamu destekli döviz satışlarıyla 18.4 tarihi zirvesinden sert düşüş sonrası bugün 12 seviyesini aştı.
Güne 11,78 seviyesinden başlayan dolar/TL’de sabah 09.04 sıralarında çok sert yükselişle 12,88 seviyesi görüldü. Kur daha sonra 12,00-12,10 aralığına çekildi.
Saat 10.02 sıralarında ise dolar 12,07 seviyesinde seyrediyor.
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