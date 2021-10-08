Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (8 Eylül 2021)

08 Ekim 2021 Cuma, 09:09

Piyasalarda dün TCMB'nin yatırımcı toplantısını izlerken katılımcılar, Başkan Kavcıoğlu'nun Eylül toplantısı benzeri bir faiz indirimi mesajı doğrudan vermediğini ancak yine de indirimlerin devamını beklediklerini söylediler.

Katılımcılara göre Kavcıoğlu'nun enflasyon bakışı oldukça iyimser, son gelişmeleri geçici yükselişler olarak niteliyor ve enflasyonda koronavirüs sonrası normalleşme adımları nedeniyle oluştuğunu belirttiği geçici yükselişin yerini düşüşe bırakacağını belirtiyor.

Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yapılan faiz indirimine rağmen para politikasının yeterince sıkı olduğunu, çekirdek enflasyon göstergelerinin yakın dönem eğilimlerinde yavaşlama görüldüğü mesajı verdi.

Kavcıoğlu, üç toplantı katılımcısının verdiği bilgiye göre çekirdek enflasyonun önemli olduğunu ancak sadece buna bakıp karar vermediklerini de belirtti.

Pictet Asset Management kıdemli ekonomisti Nikolay Markov, "Kavcıoğlu faizde her iki yönde de ileriye dönük sözlü yönlendirme konusunda isteksizdi. (Kavcıoğlu) faiz artışını neyin tetikleyeceğini ve ayrıca faiz indirimleri için daha fazla yer olup olmadığını söylemek konusunda isteksizdi. Ancak benim izlenimim kesinlikle genişlemeci tarafta oldukları ve bir sonraki hamlenin faiz indirimleri olacağı yönünde" dedi.

Bankacılar bu toplantıyı TCMB'nin Eylül ayında 100 baz puan ile başladığı faiz indiriminin tek seferlik mi olduğunu yoksa indirim döngüsünün ilk kararı mı olduğunu anlamak adına izlediler.

TCMB'nin geçen ayki faiz indirimi ile birlikte gelen dolardaki küresel değer kazancı TL'deki değer kaybındaki ana belirleyiciler konumunda. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ekonomiye olası etkileri de yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı.

KÜRESEL PİYASALAR

Güvenli liman dolar başlıca para birimleri karşısında bir yılın zirvesinin altına zirvenin yakınında seyrederken piyasalarda risk iştahı toparlandı.

Yatırımcılar bugün yayımlanacak ABD tarım dışı istihdam verilerinden Fed'in para politikası sıkılaştırma takvimine dair ipuçları bekliyorlar.

Dolar endeksi, geçen hafta tırmandığı 2020 Eylül'den bu yana en yüksek seviye olan 94.504 yakınlarında dar aralıkta işlem gördü. Endeks son olarak 94.202 seviyesindeydi.

Küresel piyasalarda doların belirgin değer kazandığı ve küresel faiz artışlarının başladığı bir dönemde TCMB'nin iktisadi gerekçelerle açıklanmakta zorlanılan faiz indirimi TL'deki değer kaybının benzer para birimlerinden daha belirgin hissedilmesine neden oluyor.

Reuters'da bu hafta yayımlanan bir analizde de dikkat çekildiği üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yatırımların önünü açmak daha çok istihdam yaratmak için istediği düşük kredi faizleri politikası ile TCMB'nin faiz indiriminin çeliştiğini söyleyen akademisyenlere göre, uzun vadeli politikalara odaklanmadan sadece "günü kurtarmak" adına alınan kararlarla kalıcı düşük faiz ortamının oluşması mümkün değil.

Birçok bankacı faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirirken bu endişeler de TL'de baskı yaratıyor.

Eylül ayına 8.3 seviyesinden başlayan dolar/TL saat 08.44'te 8.8820/8.9125 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 10.2600/10.2966, sepet bazında TL 9.5712/9.6046 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün Nisan ayı ortasından bu yana zirvelerinin hemen altında 426/432 baz puandan kapandı.

Tüketici fiyatları enflasyonu Eylül'de aylık %1.25, yıllık %19.58 artış gösterdi. TCMB'nin bundan sonra politika kararları için yakından izleyeceği mesajı verdiği çekirdek enflasyon göstergelerinde ise Eylül'de bozulma görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "B" Eylül'de yıllık olarak %18.46'dan %18.63'e, "C" endeksi %16.76'dan %16.98'e yükseldi.

Ekonomistler ise 2021 ve daha belirgin olarak 2022 için enflasyon tahminlerini belirgin yukarı revize ediyorlar.

Bankacılar, yabancı yatırımcıların zaten oldukça düşük seviyelerdeki Türkiye varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine, lokallerin ise dolar/TL'deki devam eden yükselişte 260 milyar dolarlık döviz cinsi varlıklarından sınırlı kâr satışlarına devam ettiklerini belirtiyorlar.