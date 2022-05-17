Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (17 Mayıs Salı)

17 Mayıs 2022 Salı, 09:03

Dolar/TL, yaklaşık 10 gündür devam eden yükselişle kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan beri ilk kez 15.65'in üzerini dün görürken analistler kur politikasının sürdürülebilirliği sorgulamaya devam ediyorlar.

TCMB'DE 5-6 MİLYAR DOLAR ARASINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Dolar/TL'de kısa vadede Aralık benzeri sıçrama piyasalardaki ana beklenti değil. Ancak orta ve uzun vadede yeni dış döviz kaynağı bulunmaması halinde ise analistler kamunun yön belirleyici olduğu kur politikasına ilişkin risklerin "büyük" olduğuna dikkat çekiyorlar.

Bu kapsamda TCMB'nin rezervleri piyasada yakından takip edilirken Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu 2 bankacı TCMB net rezervlerinde geçen hafta 3-4 milyar dolar arasında, toplam rezervlerinde ise 5-6 milyar dolar arasında düşüş bekliyorlar.

Dolar/TL 10 gün öncesine kadar 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemişti. Küresel piyasalarda faiz artışları kaynaklı resesyon endişesi ve satış baskısının kuvvetlendiği son 2 haftada ise TL, dolar karşısında yüzde 5 değer kaybetti. Dolar/TL saat 08.45'te 15.6360/15.6455 seviyesinde işlem gördü. Euro16,3370 liradan güne başladı.

Piyasalar mevcut kur politikasını "kamu kontrollü" bir rejim olarak nitelendiriyor. Bankacılar bu politikada TL'nin önümüzdeki dönemde işlem göreceği bandı kestirmeye ve bunun sürdürülebilirliğini analiz etmeye çalışıyor.

SADECE TL'DE DEĞER KAYBI YAVAŞLAYACAK

Birçok bankacı kamunun 15 ve 15.5 seviyesinde güçlü dolar satışı yaparak bu seviyeyi savunmadığını, sadece TL'ye değer kaybını yavaşlatacak adımlara devam ettiğine dikkat çekiyorlar. Bankacılar kamunun 16 seviyesini döviz satışlarıyla savunup savunmadığını da izleyecek.

TL'NİN DOLAR KARŞISINDAKİ DEĞER KAYBI BİR "GEREKLİLİK"

Bankacılar mevcut kur politikasının Merkez Bankası'nın negatif rezervleri ile sürdürülebilirliğini sağlamak için TL'nin dolar karşısındaki değer kaybını bir "gereklilik" olarak görüyorlar. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) dolar/TL'nin 16.5 seviyesinde işlem görmesi gerektiğini belirtiyor.

TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40'ını ve KKM uygulmasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri aynı oranda artmıyor.

Aradaki fark kurda hükümetin tanımıyla "istikrar" için kullanılıyor. TCMB resmi olarak kurdaki müdahalelerini kabul etmezken hareketleri dalgalı kur rejimi olarak nitelendiriyor.

Artan enerji maliyetlerinin de etkisiyle Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu döviz finansman miktarı her geçen gün artarken Türkiye'nin enerji ithalatının neredeyse tamamı TCMB'nin rezervlerinden karşılanıyor.

CDS SERT YÜKSELİŞTE

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler dün 718 puanı aşarak Refinitiv verilerine göre 2008'den bu yana rekor seviyeye çıktı. CDS dün günü 706/716 seviyesinden tamamladı.

Türkiye'ye ait varlıkların taşıdığı risk hakkında gösterge olan CDS'teki belirgin yükseliş Hazine'nin dolar borçlanma maliyetlerini yükseltirken, bankacılar maliyetlerin çift haneye yaklaştığına dikkat çektiler.

Öte yandan TL'deki değer kaybı ile birlikte Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin daha önce tasarım çalışmalarının tamamlandığını söylediği bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin ilk ihracının kısa sürede gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini de piyasalarda yakından takip ediliyor.

Nebati'nin Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin olağan genel kurulunda yapacağı konuşma ve Nisan ayı konut satış verileri de bugün takip edilecek gündemler arasında.

Ayrıca Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermeyeceğini söylemesi ardından batı ile ilişkiler de takip edilen gelişmelere dahil oldu.