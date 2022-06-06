Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (6 Haziran 2022)

06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:32

Euro yükseliyor. Haftanın ilk gününde en çok aranan cümlesi "Euro neden yükseliyor, Euro yükselmeye devam eder mi ve Euro 20 lira olur mu?" soruları oldu.

Euro kapanışı 17.6688 TL'den yaparken, saat 09.25'de 17.7800 seviyesinde işlem gördü.

Yurtiçinde bugün TCMB tarafından yayımlanacak aylık fiyat gelişmeleri raporu ve Mayıs ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi takip edilecek.

KABİNE TOPLANTISI İZLENECEK

Veri gündeminin ardından ise aralarında 5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunun da yer alacağı kabine toplantısı izlenecek.

TCMB'nin geçen hafta yayımladığı PPK özetlerinde de mesajını verdiği teminat, likidite, makroihtiyati tedbirler de piyasalarda takip edilen bir diğer gündem maddesi.

Bu kapsamda likidite teminat için üç ay vadeli repo, swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının DİBS sepetinde ya da oranında olası değişiklikler izleniyor. İlave makro tedbirler için ise yeni başlatılan kredilere zorunlu karşılık uygulamasında selektif krediler dışında yapılacak olası değişiklikler takipte.