Piyasalarda süper bono isteği

29 Mayıs 2022 Pazar, 10:29

Üç hafta içinde yüzde 10'a yakın değer yitirerek aralık ayındaki krizden bu yana ilk defa 16.50 lira seviyesine yaklaşan dolar haftayı 16.30 liradan tamamladı. Piyasalar için tek beklenti haline gelen ‘süper bono' ise bu hafta şapkadan çıkmadı.

YENİ DÖVİZ KAYNAĞI OLMAZSA...

Uzmanlar yeni bir döviz kaynağı olmadan doların 16.50'yi aşma ihtimalinin arttığını belirtiyorlar. Bu kapsamda kısa vadeli yüksek getirili bir bono, enflasyona endeksli tahvil gibi adımlar gündeme getirilmişti. Ancak pazartesi günü beklenen olmadı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

YÜZDE 10 EKSTRA FAİZ

Yine de piyasalar, yaratacağı risklere rağmen 140 milyar dolara yakın bireysel döviz birikiminin kamuya kazandırılmasını amaçladığı tahmin edilen enflasyona endeksli Hazine tahvilinin ne zaman devreye alınacağını izlemeye devam ediyor. Çıkartılacak süper tahviller için enflasyon oranının üzerinde, yüzde 10 ekstra faiz verileceği öngörülüyor.

"DOLARDAKİ YÜKSELİŞLE İLGİLİ YETKİLİLERİN ÖNLEM ALMADI"



Dolardaki yükselişle ilgili yetkililerin önlem almadığını belirten İstanbul Analytics'ten Güldem Atabay, şunları söyledi;

“Türkiye'ye özel literatüre geçen arka kapı döviz satışları devam ediyor olsa da artan döviz talebi TL'yi dizginlemekte başarısız. KKM'de kalan vatandaşın hızla yüzde 90'a yönelecek enflasyon karşısında ezileceği gerçeği de süper bononun Hazine'ye yaratacağı dayanılmaz yüke rağmen en geç temmuz ortasına kadar devreye sokulmasını gerektiriyor.”