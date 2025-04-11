Bitcoin'de yeni tahmin: Hedef 250 bin dolar!
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken, Bitcoin gibi riskli varlıklarda satış baskısı oluştu. Ancak ABD Başkanı Trump’ın tarife kararına ilişkin verdiği ara, Bitcoin ve diğer kripto paralarda yeniden yükseliş yaşanmasını sağladı. Kripto para uzmanı Charles Hoskinson, Bitcoin'in gelecekte önemli bir fiyat artışı yaşayabileceğini öngördü.
ABD ile Çin arasındaki tarifelere dayalı ticaret savaşları, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen varlıklara yönlendirirken, Bitcoin gibi risk odaklı varlıklarda ise satış baskısı artmıştı.
Lider kripto para birimi Bitcoin, bu baskı sonrasında 75 bin doların altına düşmüştü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelere 90 günlük ara verme kararı sonrasında Bitcoin, yeniden 80 bin doların üzerine çıkmayı başardı.
Cardano blok zincirinin ve Ethereum'un (ETH) kurucu ortaklarından Charles Hoskinson, verdiği röportajda, Bitcoin'in bu yıl sonuna veya gelecek yıl başına kadar 250 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü.
'YENİ NORMALE ALIŞACAKLAR'
Trump'ın 90 günlük ara verme kararının öncesinde, Hoskinson tarife meselesinin fiyaskoyla sonuçlanacağına ve piyasaların dengeleneceğine inanıyordu. "Yeni normale alışacaklar, sonra Fed faiz oranlarını düşürecek ve ucuzlayan para kriptoya akacak" dedi.
Hoskinson, Bitcoin'in 250 bin dolara ulaşabilecek birçok nedeni olduğunu belirtti. Ayrıca kripto para sahiplerinin 2024 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 659 milyon kişiye ulaşacağına dikkat çekti.
Küreselleşmenin tek çözümünün kripto para olduğuna vurgu yapan Hoskinson, yeni stablecoin mevzuatını da işaret ederek, Dijital Varlık Piyasası Yapısı ve Yatırımcı Koruma Yasası'nın kripto piyasasına yardımcı olacağına inandığını söyledi.
Hoskinson’a göre, özellikle stablecoin tasarısının “Muhteşem 7” olarak adlandırılan teknoloji devlerinin (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA ve Tesla) kripto varlıklarını benimsemeye başlamasına neden olabilir.
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