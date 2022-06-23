Piyasaların gözü TCMB'nin faiz kararında: Sterlin ne kadar oldu? (23 Haziran 2022)

23 Haziran 2022 Perşembe, 10:00

TCMB politika faizinde değişiklik beklenmeyen para politikası kararını 14.00'te açıklayacak. Ardından 1430'da haftalık döviz rezervi ve döviz talebi hakkında gösterge olan döviz mevduat verileri yayımlanacak.

Ayrıca talep toplama süresi dün sona eren gelire endeksli senet hakkında Hazine'den gelmesi olası açıklamalar da izlenecek.

Türkiye ekonomisinde enerji ithalatı başta olmak üzere artan döviz ihtiyacının nasıl karşılanacağı ve TL'nin negatif reel getiri verdiği mevcut kur ile ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği piyasalarda sorgulanmaya devam ediliyor.

Piyasada hareketli günler yaşanırken dövzi kurları takip ediliyor.

Sterlin 21.1850'den alınırken 21.2860 seviyesinde satılıyor.

Gün içerisinde en düşük 21.2217'ye inen sterlin en yüksek 21.3485'i gördü