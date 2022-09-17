Akaryakıt istasyonunu soyan şüpheli, banyoda yakalandı
Adana’da yanındaki 3 kişiyle birlikte silah zoruyla akaryakıt istasyonunun içinde 550 bin TL ile 600 gram altın bulunan kasasını alan şüpheli Serkan Keskin’in (22) adresine operasyon düzenlendi. Polisin geldiğini görünce kaçıp, mahalledeki bir arkadaşının evine giren Keskin, banyoda yakalandı.
Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi’nde Kar maskeli Mustafa Orman, Ferhat Ulaş, Yunus Emre Epkılıç ile Serkan Keskin, 3 Mayıs gece saatlerinde gittikleri akaryakıt istasyonunun yönetim ofisinde çalışanları silahla tehdit ederek paraların bulunduğu kasanın yerini öğrendi.
Şüphelilerden Keskin, içinde 550 bin TL ile 600 gram altın bulunan çelik kasayı alıp, cipe yükledi. Bir başka şüpheli ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera cihazını söktü. Şüpheliler, geldikleri ciple kaçtı.
İhbar üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin soygundan bir gün önce olayda kullandıkları cipi çaldıklarını saptadı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Mustafa Orman, Ferhat Ulaş ve Yunus Emre Epkılıç ile birlikte onlara yardım ettikleri belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.
Akaryakıt istasyonundaki soyguna karışan Serkan Keskin ise adresinde bulunamadı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orman, Ulaş ve Epkılıç tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
EVİN ÇATISINDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Polis, o tarihten bu yana firari olan şüpheli Serkan Keskin’in yakalanması için çalışmalarını sürdürdü. Şüphelinin Ova Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirleyen ekipler, dün söz konusu adrese baskın yaptı.
Polisin geldiğini gören Keskin, evin çatısından atlayarak kaçmaya başladı. Polis, takip ettiği şüpheliyi, mahalledeki arkadaşı Timur S.’nin evinin banyosunda yakaladı. Polise direnen Timur S. ile Keskin Emniyet'e götürüldü.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan Keskin çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Timur S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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