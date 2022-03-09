Piyasalarda son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (9 Mart 2021 Çarşamba)
Küresel piyasaların gözü Rusya-Ukrayna savaşını takip ederken kripto para birimi Bitcoin, bu sabah ani bir sıçrama ile 41 bin doların üzerine çıktı.
Kripto para piyasaları son 24 saatte hızlı bir yükseliş gösterdi.
Bitcoin'deki yükseliş yüzde 7 oldu. BTC'nin fiyatı 41 bin 481 doları aştı. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 41.37'ye çıktı.
Ethereum'daki yükseliş yüzde 5 olarak kaydedildi. ETH'nin fiyatı 2 bin 708 doları geçti.
Ripple cephesinde de yükseliş sınırlı oldu. XRP'nin fiyatı yüzde 3.5 artarak 74 centi aştı.
Son olarak Dogecoin de yükselen kripto paralar arasına girdi. DOGE'un fiyatı yüzde 3.5 yükselerek 12'i centin üzerine çıktı.
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