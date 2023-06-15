Polestar 2, yeni özellikler ve artan menzille geliyor

Yayınlanma: 15.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 15.06.2023 - 07:00

Polestar 2, 2020'deki ilk çıkışından bu yana yeni pazarlara ve bölgelere açılmaya devam ederek otomobil satışlarının 5 katın üzerinde artmasını sağladı.

Polestar'ın ilk elektrikli otomobili ile büyük bir çıkış yakaladı.

Yıllar içinde Polestar 2, sürüş deneyimini iyileştirmek için OTA güncellemeleri ve yeni özelliklerle gelişimini sürdürdü.

SMARTZONE ÖZELLİĞİ

Polestar, bu yılın başlarında yeni 2024 modelini daha büyük piller, daha güçlü motorlar, arkadan itiş seçenekleri ve Polestar SmartZone dahil olmak üzere birçok yeni yükseltmeyle piyasaya sürdü. SmartZone özelliği, sürücü için üçüncü bir göz görevi görmek üzere ön ızgarayı bir kamera ve ısıtmalı radarla değiştiriyor.

EV üreticisi, uzun menzilli tek motorlu varyantın bu yaz 49 bin 900 dolar başlangıç fiyatıyla (artı 1.400 dolar varış noktası ücreti) teslimatlara başlayacağını söyledi.

Polestar, yeni uzun menzilli tek motorlu Polestar 2'nin bir dizi yeni standart donanıma ve 205 kW DC'ye kadar daha hızlı şarj özelliğine sahip olduğunu da ekledi. Tek motorlu varyant, 515 kilometre menzil ve 82 kWh pil kapasitesi ile RWD olarak sunulacak.

Yeni çift motorlu versiyon ise 55 bin 300 dolardan (artı 1.400 $ varış yeri ücreti ile toplam 56.700 $) başlayacak. Çift motor, 445 kilometreye kadar EPA menzili ve 78 kWh pil kapasitesine sahip bir dört çeker aktarma organına sahip olacak. Ayrıca 421 hp güç ve 740 NM tork üreterek 0'dan 60 mph hıza 4,2 saniyede ulaşılmasını sağlıyor.

STANDART DONANIMLAR

Standart olarak tüm 2024 Polestar 2 varyantları, direksiyon destekli Kör Nokta Bilgi Sistemi, fren destekli Çapraz Trafik Uyarısı, park destek sensörleri, 360 derece kameralar ve otomatik karartmalı kapı aynaları gibi özellikleri içerecek.

Çift motorlu varyantta Pilot Assist Driver, Adaptif Hız Sabitleyici, Acil Durdurma Yardımcısı, Arka Çarpışma Uyarısı ve Azaltma ve viraj LED ön sis farları yer alıyor. Polestar, yeni elektrikli ön motorun verimliliği ve menzili artırmak için gerekli olmadığında devre dışı bırakılabileceğini söylüyor.

Daha fazla performans arayanlar Plus veya Performance paket seçeneklerini tercih edebilecekler. Performance 455 hp güç, 4,1 saniyede 0'dan 60 mph hıza ulaşıyor.

TESLİMAT TARİHİ

Polestar, 2024 Polestar 2 teslimatlarının Ağustos 2023'te başlamasının beklendiğini ve web sitelerinden sipariş verilebileceğini kaydetti.