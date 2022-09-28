Polis maaş promosyonu ne kadar oldu? EGM'den promasyon açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü, polis maaş promosyonu ile ilgili açıklama yaptı. Polis maaş promosyonu ne kadar oldu? Polis maaş promosyonu ne zaman yatacak?
Emniyet Genel Müdürlüğünden polislerin banka maaş promosyonuna ilişkin açıklama yapıldı.
POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?
Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.
2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.
POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
Yapılan görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz."
İlgili Haberler
- Ziraat Bankası personel alımı ne zaman, hangi pozisyonlar için eleman aranıyor? Ziraat Bankası iş başvurusu için sınav ücreti ne kadar?
- SGK 341 personel alımı başvuruları ne zaman alınacak? SGK iş başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?
- Virgin Atlantic Havayolları, kıyafet yönetmeliğini değiştirdi: Personeller üniformalarını 'cinsiyetten bağımsız' seçecek
-
Video Haberler
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- 'Ses kaydını dinledim' diyerek açıkladı
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- Yarın bu saatlere dikkat: 81 ilde eş zamanlı
- 'Avukatım yaptı mı bilmiyorum!'
- 'Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor'
- Ali Erbaş’ın eşine özel kalem tahsis edildi
- 'Sahadaki CHP' anketleri etkiledi
- 'Seçim zammı yüksek olacak'
- AKP'ye kalelerinden darbe!