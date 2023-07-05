Yayınlanma: 05.07.2023 - 16:12

Güncelleme: 05.07.2023 - 16:12

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak. Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle memurlara yüzde 17,55'lik zamma ek olarak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış yapılacak. Peki, Polis maaşları ne kadar oldu? 2023 Polis maaşları kaç TL? Polis maaşları belli oldu mu? İşte, 2023 polis maaşları...

POLİS MEMURU MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yılın ikinci döneminde yapılacak polis maaşı zamlarına ilişkin resmi bir açıklama veya oran bulunmuyor. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek.

1/8 derecesinde çalışan bir polis memur mevcut olarak 18 bin 235 lira maaş alıyor. Memur maaşlarına %30 zam yapılması durumunda 1/8 derecesinde çalışan bir polis memuru 5470 lira zam alacak ve maaşı 23 bin 706 liraya yükselecek.

Zam oranının %40 olması durumunda maaşı 7294 lira artacak ve 25 bin 539 lira olacak. %45 olması durumunda 8205 lira yükselerek 26 bin 441 liraya ulaşacak. %50 zam olması durumunda ise polisler Temmuz ayından itibaren 27 bin 353 lira olacak.

Not: Memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli olmadığından tabloda %30,40,45 ve 50 oranında zamlı maaşlar hesaplamadır. Memur maaşlarına yapılacak zam oranına göre polislerin alacağı maaşlar belli olacak. Ayrıca hesaplamalara bölgesel ödemeler, döner sermaye ödemesi vb. diğer ödemeler dahil edilmemiştir.

2023 BAŞKOMİSER MAAŞI HESAPLAMA

Ocak ayında yapılan %30 zam ile birlikte 3/1 derecesinde görev yapan başkomiser maaşı 20 bin 873 liradır. Hesaplamalara ek ödemeler dahil edilmediğinden farklılık gösterebilir.

Memur maaşlarına %30 zam yapılması durumunda başkomiser maaşı 6261 lira artarak 27 bin 135 liraya yükselecek. %40 zam olması durumunda 8349 lira olacak ve 29.222 lira olacak. Temmuz zammında oranın %45 olması durumunda ise 9392 lira artacak ve 30 bin 266 liraya ulaşacak.