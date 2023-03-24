Politeknik Metal hisselerine açığa satış ve kredili işlem yasağı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 12:50

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 12:50

Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bir hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacağını duyurdu.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, Politeknik Metal (#POLTK) payları 24/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

BİST'in açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.



