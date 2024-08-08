Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı: 'Oğlumla dil okuluna yazılıp galeri açmayı umuyordum'
Ehliyetsiz kullandığı aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı. Tok, ABD'de yeni bir hayat kurmayı planlandığını söyledi.
Ehliyetsiz kullandığı lüks aracıyla yaptığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a daha sonra da ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubunda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Tok, mektubunda sağlık sorunlarından ve ABD planlarından bahsetti.
Tok'un avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu mektupta şu ifadeler yer aldı:
Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum.
4 yıl önce epilepsi hastası olmaya başlamıştım. Hapisanede 2 kez nöbet geçirdim.
ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum.
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