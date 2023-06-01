Porsche'nin 60 yıllık logosu değişti!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 17:39

Güncelleme: 02.06.2023 - 17:06

Son zamanlarda LG, Nokia ve Pepsi gibi birçok firma trendlere ayak uydurmak için logolarını değiştirdi.

Bu firmaların arasına Alman otomotiv devi Porsche'de katıldı.

60 yıldır kullandığı logosunu değiştiren Porsche diğer şirketlerin aksine özüne daha sadık kalmayı tercih etti.

Porsche Başkan Yardımcısı Michael Mauer logo ile ilgili "Temiz ve modern uygulamasıyla yeniden tasarlanmış armamız, Porsche'nin karakterini iletmektedir. Tarihsel özellikleri yeniden yorumladık ve arı kovanı yapısı ve fırçalanmış metal gibi yenilikçi tasarım unsurlarıyla birleştirdik. Sonuç markanın tarihini ve geleceğini birleştiren estetik açıdan iddialı bir bükülmeyi temsil etmektedir" dedi.

Porsche pazarlama başkanı Robert Ader ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Başka bir önemli nokta 2D ve 3D armaların hizalanmasıydı. Sonuçta sadece yazışma ve basılı malzemelerde değil aracın üzerinde de dokunarak hissedilebilir. Bu nedenle modernize edilmiş armamız marka tasarımımızı yeniden çalıştırmak için bir fırsat haline geldi. Armayı duygusal vurguları altı çizmek için daha hedefli bir şekilde kullanacağız. Aynı zamanda Porsche yazısı daha da büyük bir önem kazacak."