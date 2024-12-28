Yayınlanma: 28.12.2024 - 14:16

Güncelleme: 28.12.2024 - 14:16

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 21 Kasım'da Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yaptı. Peki, Poşete zam mı geldi? 2025 poşet fiyatı kaç kuruş?

POŞETE ZAM MI GELDİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni yılda plastik poşet fiyatının 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verdi. Karar, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.

MARKETLER DEVLETE 86 KURUŞ ÖDEYECEK

Ayrıca plastik poşetlerde geri kazanım katılım payı da yükseldi. Katılım payına yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93'lük artış yapıldı.

Karara göre market ve satıcılar, piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete 86 kuruş ödeyecek. 2024 yılında geri kazanım katkı payı 60 kuruş olarak belirlenmiş ancak poşet fiyatı, 25 kuruşta sabit tutulmuştu.