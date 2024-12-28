Yayınlanma: 28.12.2024 - 10:02

Güncelleme: 28.12.2024 - 10:02

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne farklı meslek gruplarından toplamda 172 memur alınacak. Peki, MSB memur alımı başvurusu ne zaman? MSB memur alımı başvuru şartları neler?

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 20 Aralık 2024-20 Ocak 2025 tarihlerinde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet şifresiyle çevrim içi yapılacak.

MSB BAŞVURU ŞARTLARI NELER?