MSB memur alımı başvurusu ne zaman? MSB memur alımı başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine farklı meslek gruplarından 172 memur alınacak. Peki, MSB memur alımı başvurusu ne zaman? MSB memur alımı başvuru şartları neler?

MSB memur alımı başvurusu ne zaman? MSB memur alımı başvuru şartları neler?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2024 - 10:02

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne farklı meslek gruplarından toplamda 172 memur alınacak. Peki, MSB memur alımı başvurusu ne zaman? MSB memur alımı başvuru şartları neler?

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 20 Aralık 2024-20 Ocak 2025 tarihlerinde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet şifresiyle çevrim içi yapılacak.

MSB BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
  • Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
  • Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.

Etiketler: #MSB #memur alımı #Memur #ne zaman

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