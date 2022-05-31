Powell ile görüşecek Biden'dan Fed'e bağımsızlık sözü

31 Mayıs 2022 Salı, 15:28

ABD Başkanı Joe Biden'ın Powell ile yapacağı görüşmede faiz politikasıyla ilgili görüşmekten imtina edeceği açıklandı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Biden Wall Street Journal için kaleme aldığı bir makalede Fed'in kendi işini yapmasına izin vereceğini belirtti.

"TEMEL ÖNCELİK ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALMAK"

Fed'in enflasyonu kontrol altına almak gibi temel bir önceliği olduğunu kaydeden Biden kuruma kalifiye isimler atadığını belirterek "Bu isimlerin 'enflasyonla mücadelenin ekonomideki en büyük öncelik olduğu' görüşüne katılıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Biden-Powell görüşmesine ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in de katılacağı açıklandı. Görüşmede ABD ve küresel ekonomideki durum, 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyon gibi ekonomik gelişmeler ele alınacak.



Powell daha önce de kendisini sıkça eleştiren eski ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te görüşmüştü.