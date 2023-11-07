PricewaterhouseCoopers yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

Yayınlanma: 07.11.2023 - 14:34

Güncelleme: 07.11.2023 - 14:34

Dünyanın en büyük dört muhasebe şirketinden biri olan PricewaterhouseCoopers (PwC) İngiltere'de yaklaşık 600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Açıklamayı konuya yakın bir kaynak yaptı.

PwC Reuters'a e-postayla gönderdiği açıklamada, "Çalışan sayısında normalden az düşüş oranları ve bazı birimlerdeki zayıf büyümeyi göz önüne alarak, bazı çalışanlarımıza gönüllü işten ayrılma teklifleri yapıyoruz" dedi ancak işten çıkarılacak çalışan sayısını açıklamadı.

Financial Times'ta dün yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan bir habere göre, PwC'nin danışmanlık birimi ve az sayıda vergi departmanındaki çalışanlar işten çıkarılacak fakat denetim birimi işten çıkarmalardan etkilenmeyecek.

Dünyanın en büyük muhabese şirketlerinden bir diğeri KPMG ise İngiltere'deki danışmanlık biriminden yaklaşık 100 kişiyi çıkarmayı planladığını bildirmişti. Deloitte de İngiltere'de 800'den fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.