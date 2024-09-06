Prof. Dr. Aziz Çelik 'OVP'nin ardından maaşları hesapladı: 'Hükümet buna cesaret edebilir mi?'

Yayınlanma: 06.09.2024 - 14:42

Güncelleme: 06.09.2024 - 14:43

Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, dün (5 Eylül) açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon hedeflerini değerlendirdi.

Yeni OVP'de yer alan 2024 yıl sonu için yüzde 41,5 hedefinin tutması durumunda, 2025 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) resmi enflasyonun yaklaşık yüzde 13,5 olacağını kaydeden Çelik, İşçi ve BağKur emeklilerine yasa gereği yüzde 13,5 oranında zam yapılır.

Memur maaşları ve memur emekli aylık artışları ise yaklaşık yüzde 9 civarında kalır. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yeni bir kazık yemiş olur" ifadelerini kullandı.

"FELAKET TABLOSUNU BİRLEŞİK MÜCADELE ÖNLER"

OVP'nin asgari ücrette hedef enflasyonun gündeme getirileceğini de açıkça belirttiğini kaydeden Çelik, "2025 resmi enflasyon hedefi yüzde 17,5. Bunun anlamı 20 bin TL gibi bir asgari ücret dayatmasıdır" dedi.

"BAKALIM HÜKÜMET BUNA CESARET EDEBİLİR Mİ?"

Yapılacak olası ücret artışı oranlarının emekçiyle, emekliyle dalga geçmek olacağını vurgulayan Çelik, "Bakalım hükümet buna cesaret edebilir mi? Sendikaların ve emekçilerin birleşik mücadelesi bu felaket tablosunu durdurabilir" ifadelerine yer verdi.

Çelik'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Ocak 2025'te Ne Olur? Yeni OVP'de yer alan 2024 yıl sonu için yüzde 41,5 hedefi tutarsa yılın ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) resmi enflasyon yaklaşık %13,5 olur. İşçi ve BağKur emeklilerine yasa gereği yüzde 13,5 oranında zam yapılır. Memur maaşları ve memur emekli aylık artışları ise yaklaşık yüzde 9 civarında kalır. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yeni bir kazık yemiş olur. OVP asgari ücrette hedef enflasyonun gündeme getirileceğini açıkça söylüyor. 2025 resmi enflasyon hedefi yüzde 17,5! Bunun anlamı 20 bin TL gibi bir asgari ücret dayatmasıdır. Bu pahalılıkta bu artışlar emekçiyle, emekliyle dalga geçmek olur. Kimse bu oranları sineye çekmez! Bakalım hükümet buna cesaret edebilir mi? Sendikaların ve emekçilerin birleşik mücadelesi bu felaket tablosunu durdurabilir."

NE OLMUŞTU?

İktidar, 2025-2027 yıllarını kapsayan ekonominin üç yıllık yol haritası olan OVP'yi açıkladı. Programa göre 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'a çekilirken enflasyon beklentisi ise bu yıl için yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarıldı.