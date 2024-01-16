Prof. Dr. Aziz Konukman muhalefete çağrı yaptı! 'Seçimi rahatça kazanırlar'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 13:14

Güncelleme: 16.01.2024 - 13:22

Hazine ve Maliye Bakanlığı aralık ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe istatistiklerini yayımladı. Bütçe, Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılında 1,37 trilyon TL açık verdi.

Kasım ayında 75,6 milyar lira açık veren merkezi yönetim bütçe dengesi aralık ayında 842,5 milyar lira ile rekor düzeyde açık verdi.

BÜTÇEDE DEV AÇIK!

Bütçe için parlementonun halk adına siyasal iktidara izin verdiğini belirten Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman, "Halk adına Meclis harcamaların miktarına karar veriyor. 2023 başlangıç ödeneği 4,5 trilyondu. Deprem gerekçe gösterilerek 1,1 trilyon ek bütçe alındı. Görüyoruz ki parlementonun izninin ötesinde 1 trilyon harcanmış. Parlemento ve Sayıştay'ı uyarıyorum, bunun hesabını sorsunlar" dedi.

Aralık ayında oluşan dev bütçe açığını değerlendiren Konukman, "Aralık ayında 11 ayda toplam verilen bütçe açığının da üstüne çıkıldı. Bunu kasten aralık ayına sığdırdılar, daha önce açıklansaydı bu tartışılacaktı. Öngörülen 0,6 trilyon açık olacağıydı ancak 1,4 gerçekleşti. Seçim rüşvetlerinin dağıtıldığı bir ay oldu. Personele, emeklilere ya da emekçilere değil sermayeye verildi. Cari transferlerden bunu görebiliyoruz" diye konuştu.

MUHALEFETİ UYARDI!

Seçim ekonomisine başlandığını ifade eden Konukman, "Gerekirse ek bütçe yaparlar" dedi ve şöyle devam etti:

"2024 bütçesi 11 trilyon. Yılın ilk üç ayında seçimler sebebiyle yoğun harcamalar yapılacak. 1-2 trilyon lira harcanırsa seçim rahatlıkla alınır. Muhalefet bu harcamaları kalem kalem incelemelidir. Bu durum tamamen demokratik teamüllere aykırıdır. Gerekirse bununla da ilgili bir miting yapılarak halka durum anlatılmalıdır."

"PARLEMENTODAN İZİNSİZ 1 TRİLYON HARCANDI"

Yayımlanan bütçe raporunun "vahim" olduğunun altını çizen Konukman, "Bu bütçe açığı depremle açıklanamaz. Deprem için zaten bir ek bütçe hazırlandı. Depreme alınan ek bütçe bu açığın yarısı kadar. 2023 kesin hesapları geldiğinde Sayıştay'ın çok ciddi bir inceleme yapması gerekiyor. Vergi artışları ve zamlar olduğu halde bu açık verildi. Gelirleri arttıramayacakları için 6,6 trilyon bütçe yerine 5,6 trilyon bütçe aldılar ve parlementonun vermediği bir izni kullanarak bu denli bütçe açığı çıkardılar. Seçimi almak için her şey mübahtır anlayışıyla 1 trilyon lira fazla harcadılar. 2024'te de bu durumda ek bütçe alınması gerekebilir" ifadelerini kullandı.