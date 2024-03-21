Prof. Dr. Hakan Kara'dan 'Merkez' çıkışı: 'Faiz artırılacak olsa...'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:49

Güncelleme: 21.03.2024 - 10:49

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) 31 Mart’taki yerel seçim öncesi en kritik toplantısını bugün yapacak.

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasına saatler kala Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Merkez Bankası başekonomisti Hakan Kara'dan ilginç bir çıkış geldi.

Kendisine sürekli, "Faiz artacak mı?" şeklinde soru geldiğini ifade eden Kara, sosyal medya hesabından şu cevabı paylaştı:

"TCMB faiz artırır mı diye çok soruluyor. Eğer artırabiliyor olsaydı, son dört haftada kredi ve kur piyasasında bütün tuşlara basıp 20 milyar doları yakar mıydı?"

ŞUBAT AYINDA PAS DEDİ

Merkez Bankası; faizleri haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500'er, aralık ve ocakta ise 250 baz puan artırmıştı.

TCMB yarın faiz artırır mı diye çok soruluyor.

Eğer artırabiliyor olsaydı, son dört haftada kredi ve kur piyasasında bütün tuşlara basıp 20 milyar doları yakar mıydı? — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 20, 2024

Art arda 8 toplantıda faiz artışına giden Merkez Bankası, uzun bir sürenin ardından ilk kez politika faizini şubat ayında sabit bıraktı.