Prof. Dr. Hakan Kara'dan 'kahve fiyatı' grafiği: Türkiye dünyada kaçıncı sırada?

Yayınlanma: 25.08.2024 - 17:52

Güncelleme: 25.08.2024 - 17:53

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından kahve fiyatları üzerinden Türkiye’nin dünyadaki yerini gösteren bir grafik yayınladı.

Türkiye’de de yüzlerce şubesi bulunan Starbucks’ın late fiyatları üzerinden hazırlanan grafikte yer alan fiyatlar 1 Ağustos 2024 itibarıyla raporlandı.

KAHVE EN ÇOK NEREDE PAHALI?

Dünyada kahvenin en pahalı olduğu kent İsviçre’nin Zürih şehri. Onu Danimarka Kopenhag ve ABD New York izliyor.

İstanbul ise latte’nin en ucuz olduğu kentler arasında görülüyor. İstanbul değerlendirmeye alınan kentler arasında en ucuz üçüncü şehir. İstanbul’un ardından Güney Afrika’nın başkenti Cape Town ve Mısır’ın başkenti Kahire geliyor.

Starbucks’ta küçük boy latte 109 lira, orta boy late 139 lira, büyük boy late ise 149 liraya satılıyor.

Kahve fiyatına bakınca, son yıllardaki hızlı artışa rağmen Türkiye halen dünyaya göre aşırı pahalı görünmüyor. pic.twitter.com/wwcGpD5dkI — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) August 25, 2024

'BIG MAC FİYATLARI EPEY YÜKSEK'

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sonraki paylaşımında da Big Mac endeksine atıf yaparak, "Big Mac sandviç fiyatlarına göre ise epey pahalıyız" ifadesini kullandı.

Hakan Kara "Demek ki tek bir ürüne göre değerlendirme yapmamak gerekiyor. Doğru olan kapsamlı bir reel kur endeksine bakmak, fakat maalesef bizde resmi fiyat ölçümüne dair soru işaretleri reel kur endeksinin bilgi değerini azaltıyor" değerlendirmesinde bulundu.